Aposentações de médicos e falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para atrair especialistas são as causas apontadas para que o número de utentes sem médico de família tenha aumentado 29% num ano, ascendendo agora a quase 1,7 milhões, aponta o Portal da Transparência do SNS.Segundo o indicador, em abril deste ano 1 678 226 utentes não tinham médico, valor que compara com os 1 299 016 de abril do ano passado. Traduzem os mesmos dados que o número de utentes acompanhados baixou de cerca de 9,1 milhões para pouco mais de 8,8 milhões no mesmo período.A lista ordenada dos médicos candidatos admitidos e excluídos do concurso foi publicada esta semana em ‘Diário da República’: foram admitidos 393 candidatos e excluídos dois.