Falta de macas retém quase 20 ambulâncias no Hospital de Gaia/Espinho

Quase duas dezenas de ambulâncias estão retidas no hospital de Gaia/Espinho.A falta de macas no serviço de urgências do hospital de Gaia/Espinho, esta tarde de terça-feira, está a provocar o atraso na entrada e saída de ambulâncias. Os utentes são forçados a esperar, nas macas das ambulâncias, por uma maca do hospital.Contatada pelo, fonte próxima da administração da unidade hospitalar confirmou o atraso na disponibilização das macas hospitalares.Um pico de afluência de utentes com necessidade de internamento hospitalar, aliado à gestão do atendimento de doentes COVID-19, provocou o atraso na transferência interna dos doentes.