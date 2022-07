As Comissões Diocesanas de Proteção de Menores receberam cerca de duas dezenas de denúncias de abusos desde 2019. Quem o diz é José Souto de Moura, juiz jubilado que preside à Coordenação Nacional destas Comissões, criada pela Igreja Católica, numa entrevista à Rádio Renascença.Se uma das comissões se deparar com um caso de uma denúncia de abusos sexuais que prescreveu, Souto Moura recomenda o encaminhamento do mesmo às autoridades. “Aquilo que aconselho é que, mesmo assim, se deve fazer chegar o caso ao Ministério Público, que pode ter um entendimento diferente”, salienta o ex-procurador-geral da República.