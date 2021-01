Quase 2,5 milhões de portugueses vão continuar a circular durante confinamento geral

aqui. Saiba todas as regras que entram em vigor,

O Governo anunciou esta quarta-feira as medidas para o novbo confinamento geral do País, com "horizonte de um mês". As regras vão ser semelhantes em relação ao período de março e abril de 2020, mas com algumas exceções e o setor do ensino e das escolas é a maior.Os estabelecimentos de ensino, da creche à universidade, vão permanecer abertos, o que corresponde a 2,5 milhões de portugueses que vão continuar a circular durante o confinamento geral, para chegar a esses estabelecimentos, de acordo com informação avançada pelo Público.