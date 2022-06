Quase 40% dos docentes de enfermagem podem passar à reforma nos próximos quatros anos

Quase 40% dos professores de enfermagem podem passar à aposentação nos próximos quatro anos, alerta um estudo das escolas públicas desta área, que pedem ao Governo um plano de contingência para a renovação do corpo docente.

"De referir que em 38,75% das instituições de ensino superior a percentagem de docentes, altamente qualificados, com mais de 60 anos é igual ou superior a metade do seu corpo docente, sendo que 38,55 (226) podem abandonar a profissão no prazo máximo de quatro anos", refere o estudo sobre envelhecimento do corpo docente e os desafios à sua renovação do Conselho Nacional do Ensino Público de Enfermagem (CNEPE).???????

Este estudo, que foi apresentado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, inclui um conjunto de propostas para a "urgente renovação do corpo docente das 20 instituições públicas com programas de educação" nesta área profissional.