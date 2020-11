Quase 50 infetados em dois novos surtos de Covid-19 em Santarém nas últimas 48 horas

Nas últimas 48 horas, foram detetados mais dois surtos de Covid-19 em instituições no concelho de Santarém, que totalizam perto de 50 novos infetados. O mais numeroso localiza-se no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, com 32 casos positivos até ao momento, aguardando-se ainda os resultados de outros 12 testes já realizados a utentes e funcionários.

Na Fundação Luiza Andaluz, estão contabilizados 16 casos de infeção pelo novo coronavírus, entre alunas à guarda da instituição, funcionários e religiosas internas. Segundo explicou ao CM a Irmã Ana, todos os casos detetados nesta instituição religiosa "estão, para já, assintomáticos e em isolamento, cumprindo o que nos tem sido transmitido pela Delegada de Saúde". Apenas uma das religiosas, de 93 anos, está internada no Hospital de Santarém, mas padece de outras complicações de saúde.

No caso do lar em Pernes, que tem 71 utentes, há registo de 27 idosos e cinco funcionários infetados. Os trabalhadores foram mandados para casa em quarentena profilática, e os utentes estão em isolamento na instituição, que dispõe de condições para assegurar a sua separação. As instalações já foram totalmente desinfetadas pela Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém.