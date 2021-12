Quase 75% dos internados no Hospital Santo António no Porto não estão vacinados contra a Covid-19

Dos 19 doentes com Covid-19 internados em enfermaria e unidades de cuidados intensivos no Hospital Santo António, no Porto, 12 não estão vacinados contra o SARS-CoV-2, revelou esta quarta-feira à Lusa o diretor clínico.

Em declarações à agência Lusa, o diretor clínico do Centro Universitário Hospitalar do Porto (CHUP), José Barros, afirmou hoje que 73% dos doentes internados naquela unidade não estão vacinados.

"A esmagadora maioria da população nestas faixas etárias, acima dos 60 anos, estão vacinadas, dizem-nos 95%. O que temos aqui são números assustadores de não vacinados porque na verdade o que deveríamos ter era 5% de não vacinados", referiu, acrescentando que "a vacina faz toda a diferença".