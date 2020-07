Quase 8000 casos de coronavírus ativos na região de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há 7929 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que significa 60 por cento do total de infeções que se registam no País. A informação foi avançada esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, que adiantou que existem atualmente 34 surtos ativos no País. Deste total, 18 referem-se à Administração Regional de Saúde (ARS) Norte,...