Quase 84% a favor da desagregação das freguesias de Mazedo e Côrtes em Monção

O referendo local realizado, este domingo, na união de freguesias de Mazedo e Côrtes, Monção, terminou com a vitória inequívoca do "sim" (83,96%) à desagregação das freguesias. Ao todo, votaram 569 dos 3370 eleitores.A rivalidade entre os dois territórios é antiga. A agregação das freguesias ocorreu com a chamada "lei Relvas", em 2013, mas agora a assembleia de freguesia, após o referendo local, deverá solicitar à Assembleia da República a desagregação de Mazedo e Côrtes."Será um processo ainda longo, mas há agora uma métrica para iniciar o processo", afirmou aoTiago Rodrigues, presidente da união de freguesias.