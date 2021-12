Quase dois milhões de pessoas já têm dose de reforço da vacina Covid

Mais de 64 mil pessoas receberam no sábado uma dose de reforço da vacina contra a covid-19, o que eleva para quase dois milhões o total de pessoas já com o reforço vacinal, segundo dados este domingo divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório de vacinação diário, 64.400 pessoas receberam no sábado a dose de reforço, elevando para 1.982.281 o total de pessoas que já receberam essa inoculação.

Ainda de acordo com o relatório, no sábado registou-se ainda um total de mais 3.926 pessoas que completaram o esquema de vacinação primário, havendo já 8.622.014 pessoas com esse esquema completo.

Há também mais 16.669 pessoas vacinadas contra a gripe, num total de 2.213.426 vacinadas já administradas.

"Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de mais 84.995 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", refere o relatório da DGS sobre o somatório de vacinas administradas este sábado.

A faixa etária entre os 70 e os 79 anos é a que regista um número mais elevado de doses de reforço já administradas, com 699.889 pessoas vacinadas.

Na faixa etária dos 80 ou mais anos há 550.185 pessoas que já receberam a dose de reforço e entre os 65 e os 69 anos há 356.471 pessoas nessa situação.

Portugal regista hoje mais 3.879 casos de covid-19 e 13 mortes provocadas pela doença e um aumento nos internamentos em enfermaria, com mais 12 pessoas internadas nos hospitais, de acordo com os dados oficiais hoje divulgados.

Segundo informações divulgadas hoje pela 'task force' que coordena o processo de testagem, Portugal atingiu na passada sexta-feira um novo máximo de testagem diária, com 197.718 testes de rastreio à covid-19 realizados, com uma taxa de positividade de 3,1%.

A covid-19 provocou pelo menos 5.300.591 mortes em todo o mundo, entre mais de 269,02 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.658 pessoas e foram contabilizados 1.192.288 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.