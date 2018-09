Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase meio milhão de portugueses sofre de insuficiência cardíaca

Coração não consegue exercer as funções necessárias.

Por Francisca Genésio | 01:30

A insuficiência cardíaca tem vindo a afetar cada vez mais portugueses que, segundo os especialistas, ainda não estão conscientes dos sinais de alerta. As estimativas da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) apontam para que perto de meio milhão de portugueses sofra do problema. O último estudo realizado em Portugal foi feito há cerca de 15 anos e apontava para cerca de 400 mil doentes.



"A insuficiência cardíaca não é nada mais, nada menos, do que a incapacidade do nosso coração cumprir as suas funções. No fundo, é preciso responder às necessidades do corpo e o coração não consegue", explica ao CM o médico cardiologista e presidente da SPC João Morais, sublinhando que "é preciso alertar para o problema".



De acordo com o cardiologista, os doentes devem estar atentos quando "se sentem cada vez mais cansados, com dificuldades na marcha, sobretudo em subidas". Muitas vezes, associado a este sintoma "surge a sensação de falta de ar e inchaço nos tornozelos e pernas". Estes três sinais são o ponto de partida, para que o médico e o doente identifiquem a insuficiência cardíaca. Muitas vezes, a dificuldade no diagnóstico relaciona-se com o facto de os sintomas serem facilmente confundidos com o envelhecimento natural da pessoa.



"O doente não pode achar que se cansa porque está velho, que tem falta de ar porque foi fazer exercício físico ou está em situação de stress. Não pode ser assim. A pessoa tem de ir ao médico", esclarece João Morais, sublinhando a importância de os médicos de família estarem sensibilizados para a situação clínica, "já que são eles a primeira opção dos doentes e têm de estar atentos".



Para o cardiologista, é "fundamental que o Governo olhe para a insuficiência cardíaca", uma vez que "quando dizemos que as doenças cardiovasculares estão nos primeiros lugares das causas de morte, a insuficiência cardíaca está em primeiro lugar", sublinha.



"Temos de apostar na prevenção"

João Morais Presidente da Soc. Port. de Cardiologia

CM - O que causa a insuficiência cardíaca?

João Morais – A causa mais importante e significativa em Portugal é a hipertensão. Um doente mal tratado, durante anos e anos, um dia vai ter insuficiência cardíaca. Depois, há outras causas muito simples, muito comuns, como a diabetes, que leva a uma exaustão do músculo cardíaco ou das artérias coronárias, que ao longo da vida vão entupindo.

– Como se trata?

– Em primeiro lugar, é preciso olhar para a insuficiência cardíaca como uma doença de fim de linha. Ou seja, temos de tratar muito bem os insuficientes cardíacos, mas ao mesmo tempo temos de ser eficazes e, para isso, temos de apostar na prevenção das tais doenças que causam a insuficiência cardíaca. Há múltiplas doenças que podem provocar insuficiência, é preciso preveni-las.



Internamentos devido a insuficiência

Segundo a SPC, um em cada 25 doentes com insuficiência cardíaca não sobrevive ao primeiro internamento. Cerca de 30% dos doentes com esta patologia não sobrevive cinco anos após o diagnóstico.



Portugueses têm feito um "esforço" para alterar rotinas e combater excesso de peso

Para a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, os portugueses têm feito "esforços" em mudar rotinas pouco saudáveis. "Os portugueses continuam a não estar conscientes dos problemas", refere João Morais.



O cardiologista salienta, no entanto, que "há sinais positivos, como a preocupação dos portugueses com o aspeto". Os ginásios "estão cheios e vemos pessoas a correr e a andar de bicicleta. Há preocupação em combater o peso", conclui.



Hábitos alimentares continuam "errados"

Se, por um lado, os portugueses têm progredido no que diz respeito ao exercício físico, por outro, os hábitos alimentares continuam a não ser os melhores. "O mundo em que vivemos é todo ele contra a alimentação certa e saudável.



A falta de tempo para cozinhar, para compras de qualidade e afins, tudo isto leva a que as pessoas comam muito fast food e chocolates, por exemplo, em vez de frutas e saladas", explica ao CM o médico cardiologista João Morais. De acordo com o profissional de saúde, o problema está também presente nas crianças.



PORMENORES

Diagnóstico com imagem

O diagnóstico da insuficiência cardíaca é confirmado através da realização de exames como o ecocardiograma. "Este teste diz-nos se é um coração normal ou doente", explica o cardiologista João Morais.



Deixar de fumar e beber

Fumar danifica os vasos sanguíneos e elevadas quantidades de álcool podem atuar diretamente como toxinas para o coração. Segundo os médicos, estes hábitos agravam a insuficiência cardíaca.



Atenção à alimentação

Um coração com insuficiência pede atenção aos hábitos alimentares. Os medicamentos usados para tratar a doença podem ser diuréticos, normalmente usados para reduzir edemas.