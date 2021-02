Quase meio milhão já levou a primeira dose da vacina da Covid-19

Até ao dia 14 de fevereiro, quase meio milhão (433 475) de portugueses já tinham levado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 - mais 96 701 do que na semana anterior. Do total, 248 708 já estão imunizados (levaram a segunda dose). Os dados, disponíveis no mais recente boletim de vacinação da Direção-Geral da Saúde, mostram que, desde o dia 27 de dezembro do ano passado, já chegaram a Portugal, 830 730 doses da vacina.

Ainda de acordo com o documento, a população com 80 anos ou mais é a mais protegida: 19% já estão imunizados, mas existem 8% a aguardar a segunda dose. Logo a seguir, com maior taxa de cobertura, surgem as faixas etárias dos 25 anos aos 49 e dos 50 aos 64 anos , com cobertura igual: 3% já estão vacinados e 5% já levaram a primeira dose.

Já no que respeita à administração de vacinas por região, Lisboa e Vale do Tejo lidera com a maior quantidade - quase 222 mil doses administradas. O segundo lugar é ocupado pelo Norte, com quase 220 mil vacinas dadas. Os lugares alteram, porém, se em vez do número de vacinas for considerada a proporção em relação à população.

Nessa escala, lidera o Centro e o Alentejo: ambos têm 4% da população já vacinada, enquanto as restantes regiões (Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve) se ficam pelos 2% - valores que deverão aumentar em abril, uma vez que a disponibilidade de vacinas, por parte das farmacêuticas, vai aumentar.



Esta terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, revelou que África será prioritária na disponibilização de doses adicionais de vacinas. Portugal procurará "redirecionar" para Timor-Leste e países africanos de expressão portuguesa (PALOP) 5% das vacinas adquiridas.