Quase metade dos novos casos de Covid-19 em Portugal têm até 40 anos

Desde o início do mês que quase metade dos novos casos de Covid-19 são de pessoas que têm até 40 anos de idade. Segundo os últimos cinco relatórios epidemiológicos da Direção-Geral da Saúde, dos 22 559 novos casos confirmados entre dias 1 e 5, 10 519 reportam-se à faixa etária dos 0 aos 39 anos (inclusive). Dos 166 900 casos desde o início da pandemia, 74 646 (44,7%) estão nesta faixa etária. Já nos mais idosos o número de infetados tem vindo a diminuir: em cinco dias foram confirmados 2626 casos em pessoas com mais de 70 anos.Do relatório de sexta-feira destacam-se os 5550 novos casos, o segundo registo mais elevado desde março (embora os 7497 contabilizados na quarta-feira tenham incluído 3570 que estavam em atraso desde o final de outubro), e mais 52 óbitos. Os casos ativos ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos 70 mil. Já nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde continuam a somar-se internamentos: 2765, dos quais 2425 em enfermaria (mais 63 face ao dia anterior) e 340 em unidades de cuidados intensivos (mais 20).Esta sexta-feira não houve conferência de imprensa do Ministério da Saúde devido à presença da ministra numa reunião técnica na Administração Regional de Saúde do Norte, no Porto.