Quase nove mil doentes receberam em 2022 cuidados hospitalares em casa, totalizando 87 747 dias de internamento, mais 24,4% em relação a 2021, revelam dados do Ministério da Saúde, que apontam um aumento de 68,3% das admissões diretas de utentes para hospitalização domiciliária face a 2021.Os programas de Hospitalização Domiciliária do Serviço Nacional de Saúde (SNS) abrangeram 8932 doentes no ano passado, sendo o tempo médio de internamento dos doentes de 9,9 dias. O secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, assinalou que 95% dos hospitais do SNS já oferece esta resposta.