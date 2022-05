A Direção-Geral de Saúde (DGS) recebeu até esta quarta-feira a confirmação de quatro casos suspeitos de hepatite aguda em crianças em Portugal.As crianças têm entre os sete meses e oito anos de idade, e os casos estão a ser investigados, sendo que em curso está uma avaliação laboratorial complementar e uma avaliação epidemiológica.Com sintomas desde o mês de abril, nenhuma das crianças apresentou complicações graves, tendo recuperado do quadro clínico.Os quatro casos suspeitos foram identificados nas regiões de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo.Caso uma criança apresente sintomas respiratórios e gastrointestinais deverá evitar, como habitualmente, creches ou estabelecimentos de educação ou de ensino, segundo comunicado.A DGS recomenda o reforço das medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfíceis.