Quatro das 14 famílias afetadas por incêndio em bairro de Loures já foram realojadas

Ministério do Ambiente manifestou na segunda-feira à Câmara de Loures toda a disponibilidade para apoiar as famílias do bairro da Torre.

20:21

A Câmara Municipal de Loures disse esta quarta-feira que já foram realojadas quatro das 14 famílias do bairro da Torre afetadas por um incêndio num domingo, estando a autarquia à procura de uma alternativa habitacional para as restantes.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, referiu que na segunda-feira o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) enviou à autarquia uma listagem de quatro frações habitacionais disponíveis para realojamento imediato das famílias afetadas.



Essas quatro frações disponibilizadas correspondem ao número inicial apontado pela Câmara Municipal de Loures ao IHRU, no entanto, segundo adianta a autarquia, do distrito de Lisboa, percebeu-se que nos últimos dias que afinal seria necessário realojar mais famílias, necessidade já transmitida "informalmente" às entidades que estão a acompanhar esta situação.



"Temos recenseados 14 agregados familiares, num total de 37 pessoas, e estamos neste momento à procura de uma solução que se adeque melhor à sua realidade. Temos situações distintas e isso torna o processo mais complexo", explicou.



Segundo adiantou à Lusa a presidente da Associação Torre Amiga, Ricardina Cuthbert, algumas famílias desalojadas têm dormido em casas de familiares e outras na capelinha e na sede da associação do bairro da Torre, enquanto aguardam por uma alternativa habitacional.



Contactado pela Lusa, fonte do ministério do Ambiente confirmou que o IHRU "disponibilizou na íntegra o número de frações e correspondentes tipologias que foram solicitadas pela Câmara Municipal de Loures na reunião de segunda--feira", que teve como intuito encontrar uma alternativa habitacional para as famílias afetadas pelo incêndio de domingo.



Na segunda-feira, o presidente da autarquia lamentou o sucedido e instou o Governo a intervir para encontrar uma solução definitiva para todas as famílias do bairro, ressalvando que a autarquia "não tem capacidade para resolver o problema sozinha".



Também nesse dia, o Bloco de Esquerda questionou o Governo e a Câmara Municipal de Loures sobre as condições precárias em que mais de duas centenas de pessoas continuam a viver no bairro da Torre.



Num comunicado divulgado na terça-feira, o Ministério do Ambiente referiu que manifestou na segunda-feira à Câmara de Loures toda a disponibilidade para apoiar as famílias do bairro da Torre e encontrar uma alternativa habitacional, nomeadamente através de programas de apoio à habitação.



No bairro da Torre residem 67 famílias, num total de 250 pessoas.