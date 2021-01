Quatro destinos portugueses entre os 13 mais seguros da Europa para passar férias. Saiba quais são

O ano de 2020 para viajar foi um verdadeiro pesadelo, e agora em 2021? O mundo está sedento de viagens, mas num ano em que a pandemia ainda se mantém, quais os locais mais seguros para viajar? European Best Destinations definiu 13 destinos seguros na Europa para viajar durante a pandemia e quatro deles são em Portugal. Arquipélago dos Açores, Madeira, Algarve e Alentejo foi considerados seguros devido às boas práticas contra a Covid-19 que vigoram nestas regiões.Os critérios em que o site de viagens se baseou foram: o número de casos ativos de Covid-19 por 100 mil habitantes, o número de mortes, as medidas sanitárias, as recomendações locais impostas pelas autoridades para receber turistas nos hotéis, os alojamentos locais, lojas e restaurantes com padrões razoáveis de saúde.