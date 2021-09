Portugal tem quatro escolas superiores representadas no Ranking do ‘Financial Times’ dos 100 melhores mestrados de Gestão de todo o Mundo. À Nova School of Business & Economics (23º lugar) e Católica Lisbon School of Business and Economics (45º), que já estavam no ranking em 2020, juntam-se agora a ISCTE Business School (86º) e a School of Economics and Management da Universidade do Porto (98º).













O mestrado em Gestão de Empresas volta a colocar o ISCTE no ranking hoje divulgado. De acordo com Maria João Cortinhal, diretora da ISCTE Business School, a escola destacou-se pelo “aumento percentual do salário” dos seus antigos estudantes, com um crescimento de 86% desde o primeiro vencimento após a conclusão do curso”, sendo o 7º melhor resultado neste indicador a nível global. Já a School of Economics and Management da Universidade do Porto obteve o 4º lugar no ‘progresso da carreira’.

A Universidade de St. Gallen, na Suíça, continua na liderança de um ranking que contempla universidades de 27 países da Europa, América do Norte (EUA e Canadá), Austrália e Ásia, e que é dominado por cursos de escolas francesas – 21.