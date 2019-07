Quatro médicos absolvidos em Penafiel

Os quatro médicos acusados do crime de violação das regras médicas, na sequência da morte de Sara Moreira, foram absolvidos esta terça-feira pelo Tribunal de Penafiel.Segundo a acusação, os clínicos não mandaram realizar testes de diagnóstico complementares que permitissem detetar um a neoplasia encefálica (tumor) em Sara Moreira.A jovem, de 19 anos, recorreu 11 vezes ao serviço de Urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, com queixas de fortes dores de cabeça e perdas de consciência."O tribunal entendeu que não houve dolo dos médicos e não tiveram intenção de provocar dano na Sara. Vamos analisar a sentença para ponderar um eventual recurso", disse aoFilomena Pereira, advogada da família de Sara Moreira.