Quatro mortos e 2605 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou mais quatro mortos e 2605 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.Segundo o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza até ao momento 17112 óbitos e 887047 casos confirmados.

A região Norte regista nas últimas 24 horas mais 557 pessoas infetadas com Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos infetados, 1362 nas últimas 24 horas.



O número de recuperados subiu para 833197, mais 1718 que esta quarta-feira.



Este sábado é o dia com maior número de infetados desde 13 de fevereiro e o dia com maior número de internados em UCI desde 9 de abril.