São várias as novas variantes do novo coronavírus e, por isso, é importante estar atento aos sinais de alerta que podem ser indicativos de outras variantes perigosas.



Do Reino Unido, África do Sul ou Brasil para o mundo inteiro, surgiram três das estirpes mais perigosas que têm afetado vários países a nível mundial. E, como já foi avançado por especialistas, a tendência é que outras mutações surjam enquanto o vírus permanecer em circulação.





Desse modo, alguns investigadores avançaram quatro sinais de alarme que são particularmente importantes para a monitorização de novas estirpes perigosas associadas à Covid, segundo avança a BBC News Brasil.Quando há um surto de hospitalizações e não há uma explicação razoável para uma localidade ou país experienciar essa subida vertiginosa de infeções, é um sinal de alerta para a possibilidade de circular uma nova variante Covid mais contagiosa.Quando se assiste a uma subida da taxa de infeções de pessoas que já haviam contraído a Covid-19, os especialistas avançam que esse é outro fator de alerta para a possível presença de variantes.Outro sinal da presença de uma potencial variante é uma alteração consistente nos sintomas de quem testa positivo para a Covid-19 ou um aumento de casos graves da doença.Esses fatores indicam a presença de mutações que interagem de maneira diferente com as células humanas, levando a diferentes reações do sistema imunológico.Um contágio mais acelerado de pessoas em grupos etários pouco atingidos pela estirpe original da SARS-CoV-2 é outro fator a ter em conta. Isto é, quando as crianças e adolescentes começam a ficar infetados ou a sofrer de casos mais graves de Covid-19, tal pode revelar uma nova variante de mutações.