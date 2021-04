Quatro vítimas mortais de Covid-19 nas últimas 24 horas tinham mais de 70 anos

Os óbitos registados esta quinta-feira, devido à Covid-19, referem-se a maiores de 70 anos: duas mulheres, entre 70 e 79 anos, e outras duas pessoas (um homem e uma mulher) com mais de 80.



Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde, foram registados 636 novos casos - são mais 26 do que no dia anterior, ou seja, é o terceiro dia consecutivo onde há subida de casos.







Houve ainda 521 pessoas que recuperaram da doença.