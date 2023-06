A médica Diana Pereira, que denunciou onze casos de alegada negligência no Hospital de Faro, espera “que a justiça seja feita pelos doentes e respetivos familiares que foram lesados”, depois de ter sido conhecida a suspensão provisória por seis meses, de dois cirurgiões da unidade hospitalar algarvia.





Os dois clínicos em causa são Pedro Henriques e o diretor do Serviço de Cirurgia Martins dos Santos. A decisão foi tomada pelo Conselho Disciplinar da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos (OM) e já foi publicada em edital. De acordo com o bastonário da OM, Carlos Cortes, trata-se de uma suspensão preventiva “dado haver fortes indícios de má prática”.