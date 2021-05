Quebra de turismo causa prejuízos de 400 milhões de euros "num só ano" nos Açores

O setor do turismo nos Açores registou prejuízos de cerca de 400 milhões de euros "num só ano", na sequência da pandemia da covid-19, revelou esta terça-feira a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD).

"Confirmou-se o cenário que a CCIPD tinha identificado aquando do início da pandemia, com uma projeção de perdas globais para a economia dos Açores da ordem dos 400 milhões de euros num só ano", refere o organismo numa nota de imprensa.

A Direção da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) reuniu-se esta terça-feira com a Comissão Especializada do Turismo para analisar a situação atual do setor e apontar medidas para o futuro.