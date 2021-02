Desde 5 de outubro que não havia tão poucos casos em 24 horas como no último domingo: 549, mais 122 que os registados no feriado da Implantação da República. E desde 6 de outubro (944 casos) que não havia menos de mil registos diários de Covid-19 em Portugal. Há um mês, a 21 de janeiro, registaram-se 13 987 casos, ou seja, num mês houve uma diminuição de 96% no número de novos casos diários.









O número de óbitos também está mais baixo, com 61 mortes (mais de metade, 33, na região de Lisboa e Vale do Tejo) associadas à Covid-19 a lamentar no domingo. Mais baixo só a 27 de dezembro (58).

No entanto, a taxa de mortalidade está mais elevada: em 27 de janeiro, quando morreram 303 pessoas com Covid-19, a taxa de mortalidade face aos casos do dia era de 1,8%; no domingo, essa taxa cifrou-se em 11 por cento. A título de exemplo, a 5 de outubro, com 427 casos, houve 14 óbitos (3,3%).





O número de recuperados, segundo o Relatório de Situação publicado ontem pela Direção-Geral da Saúde, foi de 2187 - o mais baixo desde 3 de janeiro. Os casos ativos cifram-se em 80642, o mais baixo desde 4 de janeiro e metade dos que se registavam no início de fevereiro.





Estavam internados no domingo 3322 doentes, dos quais 627 em Cuidados Intensivos.