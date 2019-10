A circulação de comboios na linha de Cascais já foi restabelecida no troço S. Pedro do Estoril-Cascais, depois da queda de uma catenária durante a madrugada ter obrigado a interromper o serviço, revelou a CP.Em declarações à agência Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal disse que os trabalhos na linha ficaram concluídos pelas 08h15 e que, a partir dessa hora, a CP pôde retomar a circulação ferroviária.A queda da catenária na zona do Monte Estoril ocorreu ao início da madrugada.