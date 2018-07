Queijo, fiambre e sopa de pacote têm sal acima da meta permitida

Governo e SNS definem metas que devem ser cumpridas até 2020.

15:18

Fiambre, queijo, tostas e sopas de pacote revelam, na sua grande maioria, uma percentagem de sal acima da meta permitida e devem cortar até 80% do sal até 2020, de forma a cumprir as metas definidas pelo Governo e pelo Serviço nacional de Saúde.

Alimentos como iogurtes e cereais de supermercado também revelam excesso de açúcar na sua composição, tendo de reduzir para um quinto da quantidade que utilizam atualmente.

Estudos realizados pelo Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge concluíram que a larga maioria dos alimentos processados que foram analisados estão muito acima dos níveis e sal e açúcar estabelecidos na Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável.

No caso do sal, quase todos os produtos analisados pecaram por excesso na sua composição. De entre centenas de sopas de pacote analisadas, apenas quatro passaram no teste dos níveis de sal. Tal como aconteceu com o açúcar que, depois de analisados mais de 150 iogurtes, apenas 22 cumprem os níveis de açúcar aconselhados.

Os estudos sublinham a importância que estes dados têm para a saúde dado os efeitos nocivos que o sal e o açúcar em excesso podem provocar no organismo humano, nomeadamente doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes.