A vacinação contra a Covid-19 no Queimódromo do Porto poderá não ser retomada e o espaço não voltar a abrir portas.O centro de vacinação garantiu ter tudo pronto para reiniciar o processo este sábado, uma vez reparada a falha no frigorífico que armazena as doses da imunidade, mas o coordenador da ‘task force’ já disse que primeiro é preciso investigar o que levou à quebra do protocolo de segurança.