Os responsáveis do campo de golfe do Paço do Lumiar, em Lisboa, apresentaram uma queixa-crime contra os ativistas do clima que invadiram as instalações e cimentaram vários buracos.Os ativistas substituíram ainda as bandeiras do campo por outras, com a mensagem “Desarmar as Armas”. Defendem a reconversão dos campos de golfe para uso público, em vez de servirem para “o luxo dos ricos, à custa de uma quantidade absurda de água”.