Os pais de um bebé que morreu durante o parto, no Hospital de Évora, apresentaram queixa-crime contra os dois obstetras que o assistiram. A família espera uma explicação para a morte de Mateus há nove meses.



Joana, nome fictício, é diabética do tipo 1 e a gravidez era considerada de alto risco. As consultas dividiram-se entre o hospital público e uma clínica privada, onde a mulher era seguida pelo mesmo especialista.









