O desânimo dos jovens de uma equipa espinhense de futebol de 7 é total. O grupo, com jogadores de etnia cigana e vareiros, foi excluído da SuperLiga Porto 7, antes do arranque, sem qualquer justificação. Dizem serem vítimas de racismo e as denúncias já seguiram para a PSP e para a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.









