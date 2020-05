Queixa na Justiça contra Lar do Comércio em Matosinhos

O familiar de uma utente do Lar do Comércio, em Matosinhos, que morreu com Covid-19, com 97 anos, apresentou queixa contra a instituição pela alegada prática de vários crimes e requereu, ainda, a suspensão de funções dos órgãos sociais."Quero que se apurem responsabilidade de tudo o que se passou no Lar do Comércio e por isso apresentei queixa no Ministério Público por omissão de informação do estado clínico dos utentes, nomeadamente da minha sogra", disse aoJosé Neves, genro de Carmen Amaral.Na semana passada, 20 utentes da instituição que deram negativo para o novo coronavírus foram transferidos para o Hospital Militar do Porto, onde realizaram novos testes: 19 deram positivo. O lar já contabiliza 21 mortes pelo vírus.