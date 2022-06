A Federação Nacional da Educação contestou junto da Provedoria de Justiça as alterações efetuadas pelo Ministério da Educação ao diploma, esta sexta-feira publicado e que só tem efeitos práticos no próximo ano letivo, que estabelece a possibilidade de um professor doente mudar de escola.









A estrutura sindical quer “ver reposta a justiça e a legalidade”, por considerar que as alterações ao regime de mobilidade por doença “não garantem a colocação de todos os docentes que têm a imperiosa necessidade de recorrer a este mecanismo”.

Este regime especial permite ao docente pedir, por doença incapacitante do próprio ou de familiar próximo, a transferência para uma escola até 50 km da residência, se ambos os estabelecimentos de ensino mostrarem disponibilidade.





Entretanto, no Parlamento, foram chumbadas três propostas sobre a colocação de professores e atribuição de apoios. A Assembleia da República rejeitou o projeto de lei do PCP para um novo concurso interno (destinado apenas aos docentes que estão nos quadros) que voltasse a incluir todos os horários disponíveis. Foi ainda rejeitado o diploma do Chega, que previa a atribuição de ajudas de custo (entre 75 e 220 euros) aos professores colocados longe de casa. E também não passou o projeto de resolução do BE favorável a um modelo de recrutamento e mobilidade que respeite a graduação profissional e elimine ultrapassagens.