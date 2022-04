A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu, no ano passado, 84 024 reclamações de doentes. A maior parte dos utentes (41%) queixa-se dos cuidados em hospitais públicos: foram abertos 34588 processos. Entre as entidades mais visadas, seguem-se os agrupamentos de centros de saúde (19 155) e as unidades hospitalares privadas (6519)









O relatório anual do Sistema de Gestão de Reclamações indica que, de 35 496 estabelecimentos registados, 3 633 (10% do total) motivaram críticas. Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo encabeça a lista, com 1474 instituições visadas. No Norte foram 1208 e no Centro foram denunciadas 624. No Alentejo (168) e Algarve (159) o volume foi inferior, o que se explica com o menor número de prestadores de cuidados. O Hospital de Santo António, no Porto, foi a unidade hospitalar pública, com internamento, com maior número de reclamações (ver info). Mais de metade (55%) das exposições foram apresentadas no livro de reclamações físico.

A ERS recebeu ainda 13884 elogios, 976 com sugestões e 380 comentários mistos: no total, juntando as queixas, abriu 99264 processos. São mais 2785 do que os 96479 instaurados em 2020 (84527 queixas). No ano passado, o regulador decidiu 89801 processos de reclamações, a maior parte relativa ao acesso aos cuidados (19953).



Surto de Covid-19 em lar de idosos de Alijó



A Santa Casa da Misericórdia de Alijó anunciou, esta terça-feira, que há 42 casos positivos de infeção por Covid-19 no lar de idosos, entre os quais uma funcionária e 41 dos 59 residentes da instituição. Segundo a informação disponibilizada, os casos “positivos apresentam sintomas ligeiros e alguns encontram-se assintomáticos”. Em comunicado, o vice-provedor da Santa Casa de Alijó, Joaquim Barros, garante que “foram feitas todas as diligências necessárias e que todos os procedimentos estão assegurados para a manutenção dos cuidados aos utentes”.