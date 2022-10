Após um período de alguma acalmia, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa voltou, nas últimas semanas, a ser bastante procurada para denúncia de eventuais casos de abuso sexual sobre menores, levados a cabo por membros do clero.



Os casos de investigação por parte do Ministério Público noticiados nas últimas semanas levaram a que algumas pessoas tenham ganho coragem e avançado para a denúncia.









