Quem entrar em Portugal vai ter de ficar em isolamento durante 14 dias. A medida, que entra em vigor na próxima semana, foi anunciada pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa de atualização dos números do novo coronavírus em Portugal, que aumentou para 1.020 o número de casos confirmados do vírus no país, com seis mortos a registar."Quem entre em Portugal vai ter de ficar em isolamento profilático durante 14 dias", disse Graça Freitas, acrescentando que existirão exceções.

A diretora-geral de Saúde explicou ainda que desaconselha o uso de máscaras e luvas pois este material não está disponível para os 10 milhões de portugueses. "Não vale a pena dizer que há material para todos, porque não há", disse Graça Freitas, explicando que fará essa recomendação apenas "quando houver material de proteção para toda a gente" e acrescentou que "máscaras devem ser utilizados pelos doentes imunodeprimidos".



Graça Freitas deixou também o aviso de que o isolamento social é agora uma obrigação, e não uma recomendação, e esclarece que nem só os idosos, mas também grupos de risco como os "hipertensos, diabéticos, pessoas doença cardio-vascular ou doença oncológica" necessitam de "privar o mínimo possível com outros".

Portugal encontra-se desde as 00h00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23h59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública - cujo incumprimento incorre em crime de desobediência.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e infetou já mais de 235 mil pessoas em todo o mundo.