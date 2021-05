As idas à praia vão ter de obedecer a várias regras e a Polícia Marítima está encarregue de passar multas entre os 50 e 100 euros a quem não as cumprir, avança a imprensa desta quinta-feira.A utilização de máscara vai ser obrigatória nos acessos às praias, em restaurantes, balneários, paredões ou durante atividades de lazer no areal.Também os concessionários vão ser inspecionados e a falta de higienização ou limpeza dos equipamentos pode valer multas entre os 500 e mil euros.