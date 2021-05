As pessoas com menos de 60 anos que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca e que recusem a 2ª dose não vão para o fim da fila, mas têm de aguardar por uma solução. A garantia foi esta quarta-feira dada pelo coordenador da ‘task force’ do plano da vacinação, Henrique Gouveia e Melo, que no Parlamento afirmou que acima dos 60 anos foram administradas 300 mil vacinas da AstraZeneca e que abaixo dessa faixa etária ...