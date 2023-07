Quem são, como vivem e que hábitos têm os jovens portugueses?

São cada vez menos, mas mais qualificados. Vivem até mais tarde com os pais e apresentam cada vez mais dificuldades no acesso à habitação e emprego. Assim são os jovens portugueses, segundo um retrato feito da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, que decorrem de 1 a 6 de agosto em Portugal.A iniciativa surge depois da FFMS ter feito um retrato da população com 65 e mais anos, no início de julho, e serve de ponto de partida para se perceber como são os jovens portugueses entre os 15 e os 24 anos, que representam cerca de 10% da população e que, em 2022, eram ao todo 1.086.544.Primeiro, os dados reunidos pela FFMS revelam que o total de jovens portugueses tem vindo a diminuir acentuadamente. Em comparação com 1961, a percentagem de jovens diminuiu 6 pontos percentuais, "refletindo quer a redução das taxas de natalidade, quer o aumento da esperança média de vida, ao longo das décadas". Dos 1.086.544 jovens que residiam em Portugal no ano passado, 51% eram do sexo masculino e 49% do sexo feminino.Portugal é o décimo país da União Europeia (UE) com maior proporção de jovens nestas idades, ligeiramente abaixo da média europeia (11%). A Irlanda (13%), os Países Baixos (12%) e a Dinamarca (12%) aparecem nos lugares cimeiros, enquanto na República Checa e Bulgária (9% ambas) os jovens pesam menos no total da população. Ao todo, havia cerca de 47 milhões de jovens na UE no ano passado.Olhando para os jovens portugueses, verifica-se que um em cada dez nasceu no estrangeiro. Segundo os Censos de 2021, cerca de 71 mil jovens a residir em Portugal (6% do total desta faixa etária) são estrangeiros: 40% são brasileiros, 8% angolanos e cabo-verdianos, respetivamente, e 5% são da Guiné-Bissau. E, desde 2019, entram no país mais jovens do que aqueles que saem para viver no estrangeiro.Em termos de escolaridade, um em cada 10 jovens entre os 20 e os 24 anos tem, no máximo, o 9.º ano de escolaridade. Já 6 em cada 10 concluíram o Ensino Secundário e quase 3 em cada 10 têm o Ensino Superior."Somando o Ensino Superior com o Secundário, 9 em cada 10 jovens têm, no mínimo, o Ensino Secundário, quando a média europeia é de 84%", indica a FFMS, acrescentando que "foi em 2020 que Portugal ultrapassou a média europeia relativa aos jovens que têm, pelo menos, o Ensino Secundário completo".Há vinte anos, Portugal era o segundo país do euro com maior taxa de abandono escolar (45%), mas atualmente ocupa o oitavo lugar (6% em 2022), o que revela que "a queda dos números do abandono escolar também contribui para este cenário positivo na educação". Os rapazes continuam ainda assim a abandonar mais os estudos do que as raparigas (8% vs. 4%).Apesar da melhoria das qualificações, as preocupações com o acesso à habitação e ao emprego continuam a afetar os jovens. Os dados reunidos pela FFMS revelam que seis em cada 10 empregados têm vínculos de trabalho precários, e Portugal é o sétimo país da UE com maior taxa de desemprego jovem, afetando "um em cada cinco jovens no mercado de trabalho".Cerca de sete em cada 10 jovens entre os 16 e os 24 anos são inativos, ou seja, não empregados nem à procura de emprego, e três em cada 10 estão no mercado de trabalho, como empregados ou desempregados.Isso faz com que a esmagadora maioria dos jovens (95%) vivia com os pais. Segundo a FFMS, esse valor "traduz uma mais difícil independência, sobretudo considerando que este valor era de 86% em 2004". A idade média de saída de casa dos pais era aos 30 anos, mais três anos do que a média europeia.Comparando com a UE, Portugal é o quarto país, a seguir à Itália (97%), Croácia (96%) e Espanha (96%), em que mais jovens vivem com os pais. O valor fica ainda acima da média europeia (83%).Os dados revelam ainda que quase um em cada quatro jovens (246 mil) estão em situação de pobreza ou exclusão social. O valor fica abaixo do verificado na UE (27%) e, segundo a FFMS, "a taxa de risco de pobreza ou exclusão social é sempre superior entre os jovens quando comparada à população em geral", tendo em conta os dados registados desde 2015.Questionados sobre o seu estado de saúde, 86% dos jovens avaliam-no como "bom ou muito bom". Porém, dois em cada 10 jovens têm excesso de peso ou são obesos (19%) e um em cada 3 não praticam exercício físico. Ainda assim, os dados revelam uma melhoria, dado que, em 2019, 40% dos jovens admitiam que não faziam qualquer exercício físico.Os hábitos de saúde têm também melhorado entre os jovens. Quase metade dos jovens dizem não consumir álcool e 19% admitem beber diariamente. Quanto ao tabaco, 88% dos jovens também dizem não fumar e apenas 9% fumam diariamente.Em 2021, a FFMS dá conta de que morreram 312 jovens: 224 do sexo masculino e 88 do sexo feminino. "As principais causas de morte entre os homens são os acidentes de transporte (25%), o suicídio (12%) e o cancro (12%); entre as mulheres, são o cancro (25%) e os acidentes de transporte (11%)", indica.Os dados revelam ainda que os jovens portugueses têm competências digitais acima da média europeia (86% vs. 71% da média europeia). Quase todos os jovens portugueses utilizam diariamente a internet (99,5%) e Portugal é o quinto país da UE onde os jovens mais usam a Internet para ir às redes sociais, e para ler notícias online. Por outro lado, os jovens portugueses caem para décimo lugar quando se trata de usar a Internet para participar em atividades cívicas ou políticas.Sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, os Censos de 2021 revelam que sete em cada 10 jovens afirmam ser católicos e dois em 10 dizem não ter religião.