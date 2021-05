Quatro dias depois de ter aberto o autoagendamento para a vacina da Covid-19 para maiores de 60 anos, passou a ser possível autoagendar a vacinação para as pessoas com mais de 55 anos. A medida foi esta quinta-feira anunciada pela ‘task force’ para o plano de vacinação, e surge “tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a Covid-19”. Nas primeiras horas após o anúncio da medida, foram muitos os utentes que agendaram a 1ª toma da vacina, esgotando as vagas para os primeiros dias nalguns centros de vacinação. Portugal tem cerca de 700 mil pessoas na faixa etária dos 55 aos 60.









Segundo o calendário da ‘task force’, as vacinações para esta nova faixa etária só deverão começar a partir do dia 24 de maio. Está previsto que até dia 23 de maio todas as pessoas na faixa etária dos 60 aos 69 anos tenham pelo menos uma dose da vacina, enquanto as que têm entre 50 e 59 anos deverão ser todas vacinadas até 13 de junho. Seguir-se-ão as pessoas com 40 a 49 anos, estimando-se que todas tenham pelo menos uma dose da vacina até 1 de agosto. Desde que o autoagendamento é possível (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/) já foram inscritas mais de 210 mil pessoas.

Na quarta-feira, de acordo com o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 436 novos casos, um óbito e 340 recuperados. Foi o segundo dia consecutivo com aumento de casos ativos, o que já não acontecia desde o fim de janeiro. O número de internados passou para 244, dos quais 70 em Cuidados Intensivos. A incidência a nível nacional é de 51,0 casos por 100 mil habitantes (48,7 no continente), e o índice de transmissibilidade está em 0,93 (0,92 no continente).







turismo do algarve pede vacinação



A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) defende a vacinação prioritária de profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino turístico nacional.





cascais com falta de polícia para as praias



A época balnear vai começar no concelho de Cascais este sábado, mas faltam efetivos da Polícia Marítima para controlar o cumprimento das regras sanitárias, alertou o autarca, Carlos Carreiras.





hospitais recuperam e melhoram atividade



Após o cancelamento de mais de um milhão de consultas e de 150 mil cirurgias devido à Covid-19, os hospitais estão a recuperar toda a atividade e alguns superaram os níveis anteriores à pandemia.