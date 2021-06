O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Gouveia e Melo, anunciou esta terça-feira que as pessoas entre os 20 e os 30 anos vão ser vacinadas a partir de agosto, quando as pessoas com mais de 30 anos já estiverem imunizadas.As pessoas com mais de 50 anos que já tiveram a infeção da Covid-19 há mais de seis meses já podem fazer o autoagendamento para receber a vacina, garante o coordenador.Gouveia e Melo referiu ainda, esta terça-feira, que o autoagendamento não tem causado problemas.