Quer acabar com o gelo no para-brisas do carro? A GNR explica o que deve fazer

Com as temperaturas a diminuirem, é cada vez mais frequente a formação de gelo no para-brisas dos automóveis. A GNR adverte que é perigoso conduzir com visibilidade reduzida e deixa três dicas para acabar com o gelo no vidro do carro.Num vídeo, publicado no Facebook, a GNR sugere o uso de um descongelante. No entanto, há duas 'receitas' caseiras para conseguir acabar com o gelo sem gastar dinheiro.Segundo a GNR, pode misturar num frasco 2 partes de água e 1 de vinagre ou álcool e depois pulverizar o vidro para conseguir descongelar o para-brisas.Mas cuidado, "não deve colocar vinagre ou álcool no depósito de água do limpa para-brisas", adverte a GNR.