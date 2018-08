Quer sentir um terramoto? Simulador em museu vai funcionar em Lisboa

Espaço terá uma plataforma de entretenimento interativo com realidade virtual.

Lisboa vai receber, a partir de 2020, o Museu do Terramoto, onde será possível ter a experiência do que acontece durante um sismo.



O espaço será uma combinação entre um museu e uma plataforma de experiências interativas dedicado à catástrofe natural e terá o nome de Quake - Centro do Terramoto de Lisboa.

O museu vai disponibilizar diversões e experiências interativas aos visitantes, utilizando sistemas de realidade virtual. Além das sensações que o museu proporciona haverá ainda salas de informação e contexto histórico, cultural e científico, a par de projeções em 4D e a 360 graus.



Recorde-se que a capital portuguesa sofreu um mortífero abalo em 1755, seguido de um tsunami, que destruiu uma grande parte da cidade e matou milhares de pessoas.

O Centro do Terramoto de Lisboa vai estar disponível junto ao Museu Nacional dos Coches, em Belém. O projeto é planeado pela empresa Turcultur e aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa, tendo como objetivo receber cerca de 250 mil visitantes por ano, com bilhetes a rondar os 12 euros.

O museu estará disponível em português, inglês, espanhol e francês.