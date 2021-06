Quer viajar para a Madeira? Governo regional prolonga obrigatoriedade de teste PCR no mês de julho

O Conselho do Governo da Madeira decidiu manter a obrigatoriedade da apresentação de um teste PCR durante o mês de julho na entrada de viajantes na região, foi hoje anunciado.

Esta é uma das decisões que constam das conclusões da reunião semanal do executivo madeirense de coligação PSD/CDS, que decorreu na presidência, na Quinta Vigia.

O governo insular decidiu "manter as medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade, nomeadamente prolongando em julho as mesmas práticas que decorrem em junho relativamente aos testes nos aeroportos da região, aos viajantes", lê-se no texto.