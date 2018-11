Quercus denuncia "quantidade massiva" de plantas aquáticas no Tejo

Primeira análise parece ser lentilha de água.

Por Lusa | 16:58

A associação ambientalista Quercus denunciou este sábado a presença anormal e uma "quantidade massiva" de uma planta aquática ao largo de vários quilómetros no troço internacional do Tejo e nos seus afluentes Ponsul e Aravil, no distrito de Castelo Branco.

"A Quercus Castelo Branco detetou em vários locais do Tejo Internacional, nomeadamente no troço internacional do rio Tejo e nos seus afluentes rio Ponsul e Rio Aravil, a presença anormal de uma quantidade massiva de uma planta aquática numa extensão de largas dezenas de quilómetros, a qual numa primeira análise parece ser lentilha de água (Lemna sp.)", explicam em comunicado os ambientalistas.

Adiantam ainda que estes fenómenos provocam uma diminuição da entrada de luz nas massas de água e fazem baixar o nível de oxigénio dissolvido na água, degradando ainda mais a sua qualidade.