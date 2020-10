"Eu virei gay depois de ter estado com uma brasileira’ ou ‘Antes, as brasileiras da FEUP eram um regalo para os olhos; agora, são uma cambada de feministas que querem pénis português e não admitem’ são algumas das frases divulgadas num grupo de estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto nas redes sociais, que levaram à denúncia de atos de xenofobia e racismo.A universidade pondera abrir processos disciplinares e apela às vítimas para que apresentem queixa formal.