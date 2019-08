Quinas nada 740 quilómetros até à costa africana

A tartaruga-de-couro, com 300 quilos e dois metros de comprimento que foi batizada com o nome Quinas e que foi devolvida ao mar após ter sido reabilitada no Porto d’Abrigo do Zoomarine, em Albufeira, há duas semanas, já nada em águas marroquinas, ao largo da costa africana.



Segundo os dados transmitidos por satélite e cedidos ao CM pelo parque temático Zoomarine, a tartaruga macho segue um trajeto muito positivo. ...

