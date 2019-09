Quinas não dá sinal de vida há 19 dias

O aparelho satélite colocado em Quinas quando foi devolvida ao mar, dia 7 de agosto, ao largo de Portimão, já não envia informações sobre o percurso desta tartaruga de couro há 19 dias, mais precisamente desde 27 de agosto.Segundo os dados mais recentes fornecidos pelo transmissor, às 10h00 do dia 27 do mês passado, Quinas encontrava-se a cerca de 24 quilómetros a norte de Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias.Élio Vicente, diretor do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do parque temático ZooMarine, responsável pela recuperação de Quinas, diz que tem "esperança, já que o percurso feito em 20 dias mostrou uma progressão excelente" com uma média de "40 km por dia".Este biólogo confia que pode tratar-se de "uma falha técnica, pois se estivesse doente ou cansada teria abrandado alguns dias". Segundo a empresa que fornece os dados, é natural que durante 7 a 10 dias a transmissão falhe devido à própria ondulação.Após esse período pode tratar-se de uma avaria ou queda do equipamento. Quinas, com cerca de 300 kg e 2 metros de comprimento, recuperou com sucesso durante 49 dias, depois de ter sido resgatada no dia 20 de junho na Meia Praia, em Lagos.