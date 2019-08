A tartaruga Quinas foi esta quarta-feira devolvida ao oceano, em Portimão, 49 dias após ser resgatada na Meia Praia, em Lagos.No local estiveram presentes veterinários que acompanharam todo o processo do animal de 300 kg, no regresso ao seu habitat natural, por forma a garantir que todas as normas de segurança eram cumpridas.Recorde-se que ao longo deste mês e meio, a tartaruga foi alimentada e tratada no Zoomarine, em Faro.Em atualização