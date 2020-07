Quinta-feira de sol e calor em todo o País. Oito distritos em alerta amarelo

éu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito

nublado no litoral oeste até ao fim da manhã.

Durante a tarde, poderá contar com o aumento de nebulosidade nas regiões do interior N

orte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros

dispersos e trovoada.

Pequena subida da temperatura máxima na região Sul e pequena

descida no litoral Norte e Centro.



O IPMA colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo quente. O alerta nos distritos de Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja estende-se até às 21h00 desta quinta-feira.



Em Lisboa os termómetros vão variar entre os 19 e os 34 graus Celsius. Já no Porto, as temperaturas variam entre os 17 e os 25 graus.



Évora será o distrito mais quente, com os termómetros a subirem até aos 38 graus.



O arquipélago da Madeira conta com céu limpo e 26 graus de temperatura máxima para o Funchal.



Nos Açores o céu vai apresentar-se parcialmente nublado, com chuva fraca para a Horta. As temperaturas vão variar entre os 23, em Angra do Heroísmo, os 24 graus, em Ponta Delgada e na Horta, e os 27 graus em Santa Cruz das Flores.





